پخش زنده
امروز: -
دلار و درهم در مرکز مبادله کمنوسان ماندند و یورو با رشد محدود همراه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بررسی روند معاملات تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز شنبه ۹ خردادماه نشان میدهد نرخ ارزهای پایه همچنان در مسیر ثبات حرکت میکند و تغییرات قیمتها نسبت به آخرین روز کاری گذشته محدود بوده است.
بر اساس آمار رسمی منتشرشده، نرخ دلار آمریکا در معاملات امروز با افزایش جزئی نسبت به روز پنجشنبه ۷ خردادماه، به ۱۴۷ هزار و ۳۰۰ تومان رسید. این در حالی است که دلار در روز کاری قبل در سطح ۱۴۷ هزار و ۲۹۰ تومان تثبیت شده بود.
درهم امارات نیز که از ارزهای مهم در مبادلات تجاری محسوب میشود، امروز در رقم ۴۰ هزار و ۱۰۹ تومان ایستاد. نرخ این ارز در معاملات روز پنجشنبه ۴۰ هزار و ۱۰۶ تومان اعلام شده بود و به این ترتیب، افزایش امروز درهم نیز در حد چند تومان و در چارچوب ثبات بازار رسمی ارزیابی میشود.
در مقابل، یورو امروز با رشد بیشتری همراه شد. نرخ یورو در معاملات امروز به ۱۷۲ هزار و ۲۲ تومان رسید؛ در حالی که این ارز در روز کاری قبل ۱۷۱ هزار و ۲۹۴ تومان قیمتگذاری شده بود. بر این اساس، یورو نسبت به آخرین روز کاری گذشته ۷۲۸ تومان افزایش را ثبت کرده است.
فعالان بازار معتقدند ماندگاری دلار و درهم در محدودههای فعلی، بیانگر تداوم سیاست کنترل و تثبیت نرخها در مرکز مبادله است و در چنین شرایطی، نوسانات محدود در سایر ارزها نیز نمیتواند مسیر کلی بازار رسمی را تغییر دهد.