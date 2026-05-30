مسابقات والیبال ساحلی رده سنی زیر ۲۳ سال پسران، گرامیداشت جام خلیج تا ابد فارس با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رقابت‌های والبیال ساحلی زیر ۲۳ سال پسران با رقابت ۹ تیم به پایان رسید.

تیم والیبال ساحلی تدبیر ایمن حافظ با ترکیب حنیف چوگان و محمد شریفی رتبه اول را کسب کرد.

تیم والیبال ساحلی آروین اسکیت با ترکیب نوید و نویان مداح رتبه دوم را بدست آورد و تیم والیبال ساحلی رستوران شامرزا با ترکیب محمدعلی حسن‌آبادی و امیر حیدری نیز در جایگاه سوم رقابت‌های جام خلیج تا ابد فارس قرار گرفتند.