محکومیت میلیاری قاچاقچی دام در بوشهر
مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر از محکومیت قاچاقچی ۸۰ رأس دام زنده در شهرستان دیر خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیمام مرکز بوشهر
، سید موسی حسینی اظهار کرد: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان دیر به پرونده قاچاق ۸۰ رأس دام زنده به ارزش ۲۶ میلیارد ریال رسیدگی کرد.
وی افزود: شعبه با بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نکردن مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام قاچاق را محرز دانست و علاوه بر ضبط کامل دامهای زنده، متخلف را به پرداخت ۲۶ میلیارد ریال جزای نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر ادامه دادک همچنین، چون ارزش وسیله نقلیه کامیون حامل بیشتر از ارزش کالا بود، معادل ارزش کالا به جریمه اضافه و در مجموع متخلف به پرداخت ۵۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
حسینی یادآور شد: این پرونده با گزارش پلیس آگاهی دیر پیرامون کشف ۸۰ رأس دام زنده قاچاق از یک کامیون، تشکیل شده و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.