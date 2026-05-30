دولت پاکستان در ادامه روند کاهش بهای سوخت، بار دیگر قیمت بنزین و گازوئیل را کاهش داد و بهای هر لیتر این فرآورده‌ها را ۲۲ روپیه پایین آورد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «اکسپرس نیوز»، قیمت هر لیتر بنزین پس از این کاهش به ۳۸۱.۷۸ روپیه (معادل تقریبی ۲۳۰ هزار تومان) رسیده است.

وزارت نفت پاکستان نیز با صدور ابلاغیه رسمی، اجرای فوری قیمت‌های جدید را تایید کرد. دفتر نخست وزیری پاکستان اعلام کرد: این تصمیم در راستای عمل به وعده دولت برای ارائه «تسهیلات و کاهش فشار اقتصادی بر مردم» اتخاذ شده است.

شهباز شریف نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که حمایت از مردم و کاهش فشار معیشتی از اولویت‌های اصلی دولت به شمار می‌رود. این سومین مرحله کاهش قیمت سوخت در هفته‌های اخیر است؛ دولت پاکستان پیش‌تر نیز طی دو مرحله جداگانه، ابتدا ۵ روپیه و سپس ۶ روپیه از قیمت بنزین و گازوئیل کاسته بود. در نتیجه مجموع کاهش قیمت بنزین طی حدود دو هفته اخیر به ۳۳ روپیه در هر لیتر رسیده است.

دولت پاکستان اعلام کرده است که در شرایط دشوار اقتصادی و نوسانات بازار جهانی انرژی، تلاش کرده روند تأمین سوخت بدون اختلال ادامه یابد و همزمان بخشی از فشار تورمی وارد شده بر قشرهای متوسط و کم درآمد کاهش پیدا کند.

افزایش شدید قیمت سوخت در ماه‌های گذشته، موج تازه‌ای از گرانی و تورم در پاکستان ایجاد کرده بود و هزینه حمل‌ونقل عمومی، کالا‌های اساسی و خدمات را افزایش داده بود.

این وضع در برخی شهر‌های پاکستان به اعتراضات خیابانی و انتقاد احزاب مخالف از سیاست‌های اقتصادی دولت انجامید.