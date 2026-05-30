پخش زنده
امروز: -
برنامه همدلی خانه سینما، تئاتر و موسیقی که به امدادگران اورژانس اختصاص داشت، با حضور سخنگوی دولت و هنرمندان در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با اشاره به اینکه ایام جنگ ایام بسیار ویژهای بود، گفت: ما روزهای سختی را گذراندیم و این روزهای سخت در عین حال شیرین هم بود و شیرینی آن تدبیر زیبایی بود که از انسانیت و شکوه مردمان و رفتار بسیار خوبشان دیدیم اینکه همه تلاش میکردند در یک همدلی از آلامها و دردهای یکدیگر و انسانها کم کنند.
وی با اشاره به خدمات امدادگران در طول جنگ اخیر به خصوص کارکنان اورژانس ادامه داد: واقعیت امروز این است که همسران شما امدادگران اورژانس باید به خودشان ببالند، زیرا شما کسانی هستید که در کاهش دردها و آلام انسانها گام بر میدارید و ما از انسان کلمه مهم تری نداریم، زیرا این انسان است که محور خلقت است.
سخنگوی دولت بیان کرد: آنها تلاش میکنند که عمر آدمی را افزایش بدهند و این موضوع بسیار موضوع ارزشمندی است و ما در جنگ شاهد بودیم که همه گروههای امدادی از آتش نشانان، کارکنان اورژانس و هلال احمر با هم تعامل بسیار خوبی داشتند.
مهاجرانی با اشاره به برگزاری چنین برنامه خوبی در طول سه شب افزود: همکاری خانه سینما خانه تئاتر و خانه موسیقی و حمایت اتاق اصناف بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در برگزاری چنین مراسمی نشان از یک عزم ملی دارد و نشان میدهد که ما ایرانیان نه تنها در روزهای سخت کنار یکدیگر هستیم بلکه حتی در روزهای که کمی سختی کاهش پیدا کرده قدردان یکدیگر هستیم و من دست بوس شما عزیزان هستم که این برنامه را اجرا کردید.
وی بیان کرد: به قول مولانا ما به هر چه بلرزیم به آن میارزیم و امروز که ما برای جان انسانیت میلرزیم، به همان میارزیم.
در ادامه علیرضا گیلوری مدیرعامل خانه تئاتر نیز با تشکر از خدمات امدادگران و کارکنان اورژانس، آتش نشانی و هلال احمر در جنگ اخیر، گفت: قطعا خدمات شما از چشم مردم ایران دور نیست و من دست تک تک شما را میبوسم.
وی ادامه داد: امروز به نمایندگی جامعه هنری اینجا حاضر شدم تا از طرف خانه تئاتر، خانه موسیقی و خانه سینما از شما تشکر کنم، زیرا این یکی از وظایف و مسئولیتهای اجتماعی ما است و اجرای این برنامه و حضور ما شاید بتواند سر سوزنی از مشقات و سختیهایی که شما تحمل کردید را کم کند.
در این مراسم که عاطفه رضوی اجرای آن را بر عهده داشت، در ادامه از امدادگران آتشنشان تقدیر به عمل آمد.
همچنین محسن شریفیان قطعاتی را برای امدادگران اورژانس و خانواده آنها اجرا کرد.
در این مراسم نیکنام حسین پور مدیرکل روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد، ابوالفضل روغنی گلپایگانی دبیرکل اتاق بازرگانی، محمود اولیایی رئیس کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اتاق بازرگانی، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما، علیرضا گیلوری مدیرعامل خانه تئاتر، روح الله حجازی، مجید قناد، الناز ملک، مژده لواسانی، سبامک مردانه، هادی بهروز، نورا محقق و ... حضور داشتند.