به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، این مراسم با حضور جمعی از مسئولان، کارکنان، ورزشکاران و فرهیختگان حوزه سلامت برگزار شد.

دکتر رسول صلاحی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مینودشت، با اشاره به نقش خطیر مجموعه سلامت در عرصه خدمت‌رسانی، تأکید کرد: نیروهای علوم پزشکی و شبکه‌های بهداشت در هر شرایطی، با عزمی استوار و روحیه‌ای جهادی، در خط مقدم خدمت به مردم ایستاده‌اند و هرگز تن به ذلت نخواهند داد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تأکید بر پایبندی به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، افزود: مجموعه سلامت استان گلستان همواره در مسیر لبیک به فرمان‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، با تمام توان پای کار بوده و خواهد بود.

این مسابقات با هدف تقویت نشاط سازمانی، گسترش همبستگی میان کارکنان، ارتقای سلامت جسم و روح و ترویج فرهنگ ورزش در میان کارکنان و تجلیل از تلاش‌های صادقانه نیروهای سلامت، افزایش هم‌افزایی سازمانی و نمایش ظرفیت‌های انقلابی و مردمی مجموعه بهداشت و درمان استان گلستان آغاز به کار کرد.