رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: جاده چالوس از ساعت ۱۱ یکطرفه شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به تشدید ترافیک در محورهای شمالی کشور همزمان با موج بازگشت مسافران، گفت: به منظور تسهیل در عبور و مرور خودروها، مدیریت بار ترافیکی و افزایش ایمنی سفرها، از ساعت ۱۱:۰۰ امروز ۹ خرداد ماه تردد کلیه وسایل نقلیه از ابتدای آزادراه تهران–شمال و محور چالوس در مسیر (جنوب به شمال) ممنوع شد.
وی افزود: با اجرای این محدودیت، مسیرهای آزادراه تهران_شمال و جاده چالوس در جهت (شمال به جنوب) به صورت یکطرفه مدیریت میشود تا امکان تخلیه هرچه سریعتر بار ترافیکی و بازگشت ایمن مسافران فراهم شود.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر اینکه این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: مأموران پلیس راه در طول مسیر مستقر هستند و وضعیت ترافیکی به صورت مستمر رصد میشود تا در صورت نیاز تصمیمات تکمیلی برای مدیریت تردد اتخاذ شود.
سردار کرمی اسد از رانندگان خواست برای سفر به استانهای شمالی از مسیرهای جایگزین استفاده کنند و گفت: مسافران میتوانند برای تردد به مقصد استانهای شمالی و یا بازگشت از این مناطق از محورهای هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین_رشت استفاده کنند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: همکاری رانندگان با مأموران پلیس و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی نقش مهمی در روانسازی ترافیک و کاهش زمان سفر سایر هموطنان خواهد داشت.
وی از رانندگان درخواست کرد: پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت جادهها و محدودیتهای ترافیکی را از طریق سامانههای اطلاعرسانی رسمی دریافت کرده و با مدیریت زمان سفر، از حضور در ساعات اوج ترافیک خودداری کنند.