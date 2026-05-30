به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان گفت: تاکنون بیش از ۹۰ درصد نوآموزان بدو ورود به مدرسه در استان سنجش شده اند که این آمار نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

شهربانو بختیاری با بیان اینکه تنها یک هفته تا پایان نوبت‌گیری سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان فرصت باقیمانده است، افزود: اولیاء تا ۱۵ خردادماه فرصت دارند برای دریافت نوبت سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان خود اقدام کنند.

بختیاری با بیان اینکه ازمجموع نوآموزان مشمول سنجش، بخش زیادی فرآیند ارزیابی خود را انجام داده‌اند، اضافه کرد: حدود هزار و ۴۰۰ نوآموز دیگر در سراسر استان باقی مانده‌اند که انتظار می‌رود طی روز‌های آینده برای انجام سنجش مراجعه کنند.

وی ادامه داد: تنها تا نیمه خردادماه فرصت نوبت‌گیری سنجش وجود دارد و پس از آن مراکز سنجش فعالیت خود را متوقف خواهند کرد، بنابراین لازم است خانواده‌ها این موضوع را جدی بگیرند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان با بیان اینکه همراه داشتن شناسنامه والدین و نوآموز، کارت واکسن، یک قطعه عکس ۴×۳ نوآموز و پرینت برگه نوبت‌گیری الزامی است اضافه کرد: با وجود تعطیلی مدارس، مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله به‌هنگام رشدی ـ تربیتی بدون تعطیلی در حال ارائه خدمات هستند و خانواده‌ها می‌توانند در زمان تعیین‌شده برای انجام سنجش مراجعه کنند.

بختیاری با اشاره به اهمیت سنجش نوآموزان گفت: گواهی سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی از مدارک قطعی ثبت‌نام پایه اول ابتدایی است و والدین نوآموزان متولد اول مهر ۱۳۹۸ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ باید در موعد مقرر نسبت به دریافت نوبت اقدام کنند.