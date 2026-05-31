

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ثبت درخواست گذرنامه زیارتی از چهار روش الکترونیکی شامل اپلیکیشن پلیس من، سامانه سخا، پنجره خدمات هوشمند دولت (خدمات فراجا) و نسخه وب اپلیکیشن پلیس من امکان‌پذیر است.

متقاضیان می‌توانند در صورت بروز مشکل یا خطا در ثبت درخواست، با در دست داشتن اصل و کپی شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت و یک قطعه عکس جدید، به نزدیک‌ترین اداره مهاجرت و گذرنامه محل سکونت خود در شهرستان‌های آستارا، انزلی و لاهیجان یا اداره مهاجرت و گذرنامه پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان در رشت خیابان شهید نوری هریس (شالکوه)، جنب کلانتری ۱۳ مراجعه کنند.