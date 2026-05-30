به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس زندان بوکان گفت: به مناسبت فرا رسیدن ایام فرخنده دهه ولایت و امامت، مقارن با اعیاد سعید قربان و غدیر، با مشارکت یک خیر نیک‌اندیش بوکانی، زمینه آزادی ۱۰ نفر از محکومان جرایم مالی غیرعمد از زندان این شهرستان فراهم شد.

محمد رحمانی افزود:در راستای سیاست‌های حبس‌زدایی قوه قضاییه و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و نوع‌دوستی، این اقدام خداپسندانه در ندامتگاه بوکان به ثمر نشست.

وی اظهار داشت: در راستای همکاری صمیمانه مددکاران این مرکز، مبلغ ۵ میلیارد ریال از سوی یک خیر گران‌قدر بوکانی تأمین گردید. این مبلغ پس از واریز به حساب دادگستری با شناسه پرداخت مربوطه و طی مراحل قانونی و هماهنگی با مراجع قضایی، موجبات آزادی ۱۰ زندانی محکوم مالی را فراهم آورد که در نتیجه آن، این افراد پس از طی مراحل قانونی به کانون گرم خانواده‌های خود بازگشتند.

این اقدام خیرخواهانه، ضمن کاهش جمعیت کیفری زندان، نمایانگر فرهنگ غنی احسان و گذشت در میان شهروندان بوکانی است که در ایام مبارک دهه ولایت جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی را به نمایش گذاشتند.