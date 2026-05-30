معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیاتوحش سازمان حفاظت محیط زیست از بهبود امنیت زیستگاههای یوزپلنگ آسیایی و بازگشت موفق گوزن زرد ایرانی به زیستگاه خود خبر داد و بر ضرورت همکاری بیشتر دستگاهها برای حفاظت از گونههای در معرض انقراض تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما معصومه صفایی،با تشریح آخرین وضعیت گونههای در معرض خطر انقراض در کشور، گفت: افزایش امنیت زیستگاهها، احیای کریدورهای حیاتوحش و جلب مشارکت جوامع محلی از مهمترین اقدامات انجامشده برای حفاظت از گونههای ارزشمند کشور بوده است.
وی با اشاره به وضعیت یوزپلنگ آسیایی افزود: در سالهای اخیر با اجرای برنامههای حفاظتی در زیستگاههای توران، میاندشت و کریدور «یوزکنام پل ابریشم»، امنیت زیستگاه این گونه افزایش یافته و اکنون یوزپلنگ در مناطق بیشتری مشاهده میشود.
صفایی همچنین از بازگشت موفق گوزن زرد ایرانی به زیستگاه اصلی خود در دز و کرخه خبر داد و گفت: پس از سالها برنامههای تکثیر، پرورش و بازوحشیسازی، سال گذشته برای نخستینبار تصاویر زادآوری این گونه در طبیعت ثبت شد و امسال نیز گوزنهای آبستن در زیستگاه مشاهده شدهاند.
معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیاتوحش سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ۱۱۷ گونه مهرهدار در کشور در معرض خطر انقراض قرار دارند، تأکید کرد: حفاظت از گونههای در معرض خطر نیازمند برنامهریزی بلندمدت، مشارکت جوامع محلی و همکاری همه دستگاههای مسئول است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای حفاظت از گونههایی مانند گورخر ایرانی، میشمرغ و سیاهخروس گفت: احیای زیستگاهها، ایجاد جمعیتهای پشتیبان و آموزش جوامع محلی از مهمترین محورهای برنامههای حفاظتی در کشور است.
صفایی در پایان با تأکید بر ارزش راهبردی تنوع زیستی اظهار کرد: گونههایی مانند یوزپلنگ آسیایی بخشی از هویت ملی ایران هستند و حفاظت از آنها نیازمند عزم ملی و همراهی جدی همه دستگاههای مرتبط است.