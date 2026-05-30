به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،دهمین مرحله اردوی آمادگی تيم‌ملی بوچیا برای حضور در مسابقات پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، از نهم تا شانزدهم خرداد ماه به میزبانی استان زنجان برگزار می شود.

پریا پیری (آذربایجان شرقی)، میلاد بقایی (آذربایجان غربی)، مهران افراشته (اردبیل)، ظریفه احمدی، مریم ملکی فلاح (تهران)، موسی رئوفیان (خراسان رضوی)، حسین اسماعیلی (زنجان)، ندا غا

یبی (سمنان) ملی پوشانی هستند که در این اردو زیر نظر کادر فنی به تمرین می پردازند.

کادر فنی:

سرمربی: سعید یارمحمدی (زنجان)

مربیان: پری مردمیدان (آذربایجان‌غربی)، سیدکاظم حسینی (یزد)

آنالیزور و مشاور فنی: پریسا خوئینی (زنجان)

روانشناس: شیما طاهرخانی

پرستار: زهره نخعی(تهران)

همراه فنی: نجمه غائبی (سمنان)

رمپ اپراتور: فرهاد آقامرادی سقزچی (اردبیل)، مرضیه پیری (آذر

بایجان شرقی)

سرپرست: محمد نوری (زنجان)

مربی فرهنگی: حجت‌الاسلام مجید شاکری (قم)