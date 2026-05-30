به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رحمان محمودی، مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی از دستیابی به دستاورد «نشت صفر» و رفع ۴۶ هزار مورد نشتی در این استان خبر داد و گفت: در عرصه این استان حدود ۱۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر شبکه گاز داریم. براساس برنامهریزیهای دقیق، همه این شبکه سالانه حداقل یک بار بهطور کامل نشتیابی میشود.
وی ادامه داد: درمجموع، ۴۵ هزار و ۹۵۳ مورد نشتی بهطور کامل برطرف شد که صرفهجویی ۶ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۴۵۴ مترمکعبی گاز در سال را به همراه داشت.
مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی بیان کرد: پایش انشعابات غیرمجاز تشدید شده است. افزونبر نیروهای امداد و گازبانها، در همه ادارهها بازرسانی را مستقر کردهایم که بهطور تصادفی بر عملکرد گروهها و وضع مشترکان نظارت میکنند.