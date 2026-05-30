مدیرکل دفتر خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور از بازگشت ۶۲ درصد فرزندان بازمانده از تحصیل زنان سرپرست خانوار به چرخه آموزش خبر داد و گفت: برنامه‌های مهارت‌آموزی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای پنج هزار نوجوان درحال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مریم خاک‌رنگین، مدیرکل دفتر خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور با تشریح مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی سازمان بهزیستی در حوزه زنان سرپرست خانوار، کودکان و خانواده‌های آسیب‌پذیر، از اجرای طرح‌های جدید در زمینه تغذیه، سلامت، آموزش، توانمندسازی و مراقبت‌های اجتماعی خبر داد.

وی با اشاره به اجرای برنامه بهبود تغذیه زنان باردار، مادران شیرده و خانوار‌های دارای کودکان مبتلا به سوءتغذیه گفت: هدف اصلی این طرح، پیشگیری از اختلالات رشدی و تکاملی کودکان در سال‌های نخست زندگی و ارتقای سلامت مادران در دوران بارداری است. به گفته وی، پرداخت کمک‌هزینه‌های این طرح از امسال به ارائه گواهی پایش رشد کودکان و مراقبت‌های بارداری مشروط شده است.

خاک‌رنگین افزود: خانواده‌ها برای استمرار دریافت حمایت‌ها باید گزارش پایش‌های انجام‌شده توسط مراکز بهداشت را به سازمان بهزیستی ارائه کنند. این اقدام موجب شناسایی دقیق‌تر کودکان دارای سوءتغذیه و رصد مستمر وضعیت سلامت آنان شده است.

مدیرکل دفتر خانواده و بانوان سازمان بهزیستی با اشاره به تأثیر عوامل اجتماعی از جمله خشونت خانوادگی بر رشد کودکان، از تدوین پروتکل ویژه مددکاری اجتماعی در این طرح خبر داد و گفت: ۶۰ مددکار اجتماعی برای اجرای مؤثرتر برنامه آموزش دیده‌اند و به‌صورت مستمر وضعیت خانواده‌های تحت پوشش را پایش می‌کنند.

وی سرانه سالانه حمایت از هر کودک دارای سوءتغذیه را ۲۴ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: در صورت بهبود وضعیت کودک، این مبلغ به ۱۲ میلیون تومان در سال کاهش می‌یابد. اولویت اصلی این برنامه با کودکان زیر دو سال است، هرچند تمامی کودکان زیر شش سال و زنان باردار نیز مشمول حمایت‌ها هستند.

خاک‌رنگین با اشاره به موفقیت این طرح در سطح بین‌المللی گفت: برنامه مذکور به‌عنوان یکی از پروژه‌های موفق سازمان بهزیستی در سازمان ملل معرفی و گزارش آن منتشر شده است. همچنین زنان بارداری که همسران ازکارافتاده دارند نیز تحت پوشش این برنامه قرار می‌گیرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح غربالگری سلامت جسمی زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: امسال با همکاری وزارت بهداشت، ۸۰ هزار زن سرپرست خانوار برای انجام غربالگری‌های سلامت به مراکز بهداشت معرفی شدند که نتیجه آن شناسایی هزار و ۲۴۸ مورد جدید ابتلا به سرطان بوده است.

مدیرکل دفتر خانواده و بانوان سازمان بهزیستی همچنین از اجرای طرح «مراقب همراه» برای خانواده‌های دارای فرزندان چندقلو خبر داد و افزود: در این طرح، ۶۰ مراقب همراه با همکاری جهاد دانشگاهی آموزش می‌بینند تا ضمن ارائه آموزش‌های لازم، از مادران دارای فرزندان چندقلو در نگهداری از کودکان حمایت کنند.

وی درباره برنامه بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش گفت: تاکنون ۶۲ درصد از فرزندان بازمانده از تحصیل در خانواده‌های زن سرپرست خانوار به مدرسه بازگشته‌اند. برای تشویق خانواده‌ها نیز کمک‌هزینه‌ای معادل ۱۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

خاک‌رنگین با اشاره به افزایش آمار بازماندگی از تحصیل در سال جاری افزود: بخش عمده خروج از نظام آموزشی از حدود ۱۳ سالگی آغاز می‌شود و همچنان نیازمند مداخلات حمایتی و اجتماعی گسترده‌تری هستیم.

وی همچنین از پرداخت ماهانه ۵۰۰ هزار تومان کمک‌هزینه نگهداری به ازای هر فرزند در خانواده‌های زن سرپرست خانوار خبر داد و گفت: خانواده‌های دارای فرزند مبتلا به بیماری خاص، دارای عضو زندانی و همچنین خانواده‌هایی که مادر در آنها ازدواج مجدد کرده است، در اولویت دریافت این حمایت‌ها قرار دارند.

مدیرکل دفتر خانواده و بانوان سازمان بهزیستی درباره برنامه‌های سال ۱۴۰۵ نیز افزود: طرح مراقبت‌های اجتماعی محله‌محور با مشارکت مشاوران همتا اجرا خواهد شد. در مرحله نخست، ۲۰۰ مشاور همتا آموزش می‌بینند و هر یک مسئولیت سازماندهی گروه‌هایی متشکل از حداقل ۱۵ زن سرپرست خانوار را بر عهده خواهند داشت.

وی هدف از اجرای این طرح را تقویت ادغام اجتماعی زنان سرپرست خانوار و افزایش دسترسی آنان به خدمات حمایتی و ظرفیت‌های محلی عنوان کرد.

خاک‌رنگین در ادامه به وضعیت سوادآموزی زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: تاکنون ۸۶ هزار و ۷۱۷ زن بی‌سواد در سامانه‌های سازمان ثبت شده‌اند که از این تعداد، ۳۵ هزار و ۹۵۱ نفر در گروه سنی هدف نهضت سوادآموزی قرار دارند.

وی در پایان با اشاره به اجرای بسته حمایتی ویژه فرزندان نوجوان زنان سرپرست خانوار افزود: بر اساس نتایج پژوهش‌ها، این نوجوانان در زمان انتخاب رشته و ورود به بازار کار بیشترین آسیب‌پذیری را تجربه می‌کنند. به همین دلیل، برنامه‌های مهارت‌آموزی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای پنج هزار نوجوان دختر و پسر طراحی شده است.

مدیرکل دفتر خانواده و بانوان سازمان بهزیستی افزود: سال گذشته نیز با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۱۰۰ نفر از این نوجوانان آموزش‌های تخصصی راهنمای گردشگری را فرا گرفتند تا زمینه اشتغال پایدار و ورود آنان به بازار کار فراهم شود.