پخش زنده
امروز: -
استاندار قزوین با اشاره به برخی مسائل اولویتدار استان، از پیگیری برای حل مشکل شعاع ۱۲۰ کیلومتری و نیز رفع موانع پیشروی صنعت فولاد خبر داد و تأکید کرد مدیران استان باید با جدیت بیشتری در امور اجرایی ورود کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیم مرکز قزوین، در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، استاندار قزوین پیش از آغاز بررسی مصوبات، با بیان اینکه چند موضوع در اولویت اصلی استان قرار دارد، گفت: نامه مربوط به حل مشکل شعاع ۱۲۰ کیلومتری قرار است روز یکشنبه نوشته شود و این موضوع میتواند یکی از معضلات مهم صنعت را برطرف کند.
وی همچنین با اشاره به مشکلات حوزه فولاد افزود: موضوع شرکتهای هفتالماس و آریَن فولاد در حال پیگیری است و نامه آن از رئیسجمهور دریافت شده است. همه دستگاهها باید تلاش کنند شرایط موجود، از جمله ناترازیها و مشکلات فولاد، برطرف شود.
محمد نوذری همچنین از همراهی بخش خصوصی در تأمین نیازهای استان قدردانی کرد و گفت: نخستین محموله مورد نیاز استان را بخش خصوصی وارد کرد و فکر میکنم در این زمینه از اولین استانها بودیم. این روند باید ادامهدار باشد.
استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیتها در حوزه تأمین و واردات، افزود: همه ابزارها باید در بحث صنعت و نهادههای دامی بهکار گرفته شود و نگاه ما فقط به ماشین و خودرو نباشد.
وی در ادامه به تفاهمنامه همکاری با استان گیلان اشاره کرد و گفت: در این تفاهمنامه به دنبال اتصال قزوین به بندر انزلی و تکمیل کریدور شمال به جنوب هستیم تا بتوانیم به جای اتکا صرف به خلیج فارس، از ظرفیت دریای خزر برای صادرات و واردات بهره ببریم.
استاندار قزوین همچنین با اشاره به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تصریح کرد: باید ظرفیت پنلهای خورشیدی در استان افزایش یابد و تا پایان سال به ۲۳۰ مگاوات برسیم، در حالی که اکنون این رقم ۱۰۰ مگاوات است.
نوذری در پایان از مدیران استان خواست با ارائه ایدههای جدید در مسیر توسعه استان نقشآفرینی کنند و گفت: رئیسجمهور اختیاراتی به استانها داده است، اما هنوز ندیدهام مدیرکلی پیشنهادی ارائه کند.