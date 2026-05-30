لزوم حمایت ملی برای توسعه زیرساختهای استان بوشهر
استاندار بوشهر با تشریح ظرفیتهای بینظیر استان در حوزههای گاز و پتروشیمی، اقتصاد دریامحور، تجارت مرزی، گردشگری و کشاورزی خواستار حمایت ملی برای توسعه زیرساختهای این استان شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در دیدار با علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، با تشریح ظرفیتهای بینظیر استان در حوزههای گاز و پتروشیمی، اقتصاد دریامحور و تجارت مرزی، گردشگری و کشاورزی خواستار حمایت ملی برای توسعه زیرساختهای این استان شد.
وی با بیان اینکه بوشهر سهم عمدهای در امنیت انرژی و اقتصاد ملی دارد، اظهار کرد: تولید بیش از هفتاد درصد گاز کشور در پالایشگاههای عسلویه و کنگان، در کنار ثبت ۱۱ میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی در سال گذشته، نشاندهنده جایگاه راهبردی این استان در درآمدزایی ارزی است.
استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیتهای اشتغالزا در استان، به برنامههای اخیر در حوزه آبزیپروری اشاره کرد و افزود: رشد دو برابری تولید میگو در دو سال آتی دست یافتنی است.
وی همچنین به فعالیت حدود۲ هزار شناور در استان، اشاره و در خصوص مشکلات پیش آمده به تبع جنگ تحمیلی اخیر سخن گفت.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری نیز با تأیید نقش کلیدی بوشهر در چرخه تولید و اشتغال کشور، بر لزوم حمایتهای ویژه ملی از توسعه زنجیرههای ارزش افزوده و تکمیل زیرساختهای اقتصادی این استان تأکید کرد.