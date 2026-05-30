مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: بندر شادگان به دلیل موقعیت ممتاز خود در حوزه خلیج فارس ظرفیت تبدیل شدن به یکی از بنادر مهم استان در حوزه پدافند غیر عامل را دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز آقایی در بازدید از بندر شادگان افزود: ا توجه به روند رو به رشد ترافیک دریایی در این بندر، برنامه‌ریزی‌های لازم برای توسعه زیرساخت‌ها و اجرای طرح جامع توسعه بندر شادگان در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: امیدواریم با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای بندر تجاری شادگان در آینده به جایگاه واقعی و شایسته خود دست یابد.

عفری مفرد سرپرست فرمانداری شادگان در این بازدید ضمن با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های بندری در شهرستان، اظهار داشت:مسائل و چالش‌های بندر تجاری شادگان به صورت تخصصی بررسی و راهکار‌های لازم برای رفع موانع موجود و تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای این بندر مورد ارزیابی قرار گرفت تا روند توسعه این بندر با سرعت بیشتری دنبال شود.

هاشم خنفری نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ظرفیت‌های مهم بندر تجاری شادگان، گفت: توسعه این بندر می‌تواند تاثیر بسزایی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری در شهرستان داشته باشد.