پخش زنده
امروز: -
گروه سایپا و پارسخودرو از امروز ۹ خردادماه طرح فروش مشارکت در تولید محصولات خود را آغاز کرد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اعلام خودروسازی سایپا؛ در این طرح، خودروهای کوییک S با استاندارد ۸۵گانه و SBR، ساینا S با استاندارد ۸۵گانه و SBR، و سهند S با SBR برای متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده عرضه میشود.
بر اساس اعلام سایپا، این طرح از از امروز آغاز شد و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
متقاضیان تنها امکان انتخاب یک مدل خودرو را خواهند داشت و باید از طریق سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com ثبتنام کنند.
براساس بخشنامه بخشنامه؛ سود مشارکت در طرح مشارکت در تولید سایپا ۲۰/۵ درصد و موعد تحویل تیر و مرداد ۱۴۰۶ برنامهریزی شده است.
این دو طرح فروش در شرایطی آغاز میشود که خودروسازان هدف از آن را پاسخ به حجم بالای تقاضای واقعی بازار و مدیریت بهتر عرضه عنوان کردهاند.