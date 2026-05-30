به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اعلام خودروسازی سایپا؛ در این طرح، خودرو‌های کوییک S با استاندارد ۸۵گانه و SBR، ساینا S با استاندارد ۸۵گانه و SBR، و سهند S با SBR برای متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و خودرو‌های فرسوده عرضه می‌شود.

بر اساس اعلام سایپا، این طرح از از امروز آغاز شد و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

متقاضیان تنها امکان انتخاب یک مدل خودرو را خواهند داشت و باید از طریق سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com ثبت‌نام کنند.





براساس بخشنامه بخشنامه؛ سود مشارکت در طرح مشارکت در تولید سایپا ۲۰/۵ درصد و موعد تحویل تیر و مرداد ۱۴۰۶ برنامه‌ریزی شده است.

این دو طرح فروش در شرایطی آغاز می‌شود که خودروسازان هدف از آن را پاسخ به حجم بالای تقاضای واقعی بازار و مدیریت بهتر عرضه عنوان کرده‌اند.