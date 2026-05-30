

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان مرحله دوره‌ای فوتبال سری ب تیم‌های ونتزیا و فروزینونه مستقیم به سری آ صعود کردند و تیم‌های مونزا، پالرمو، کاتانزارو، مودنا، یووه استابیا و آوه لینو با قرار گرفتن در رده‌های سوم تا هشتم به پلی آف رفتند. نتیجه ادامه پلی آف به این شرح است:

* دور نهایی - مرحله برگشت:

مونزا ۰ - ۲ کاتانزارو مجموع دو دیدار: ۲ - ۲

- با توجه به رده بالاتر تیم مونزا در سری ب این تیم مجوز صعود گرفت.