رئیس اداره دامپزشکی اهواز از کشف و ضبط ۲۳ تن مرغ منجمد تاریخمصرفگذشته در یکی از سردخانههای نگهداری فرآوردههای خام دامی خبر داد و بر تداوم برخورد قاطع با متخلفان حوزه امنیت غذایی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مرتضی قریشی اظهار کرد: در جریان یک بازرسی مشترک و هماهنگ با حضور کارشناسان اداره دامپزشکی، معاونت دادستانی و پلیس امنیت اقتصادی، مقدار قابل توجهی مرغ منجمد تاریخمصرفگذشته در یکی از سردخانههای نگهداری فرآوردههای خام دامی شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: در این عملیات، حدود ۲۳ تن مرغ منجمد که تاریخ مصرف آن منقضی شده بود، کشف و از چرخه توزیع خارج شد.
قریشی با اشاره به مخاطرات عرضه اینگونه محصولات برای سلامت جامعه تصریح کرد: این محموله میتوانست در صورت ورود به بازار، سلامت مصرفکنندگان را با خطرات جدی مواجه کند که با هوشیاری و اقدام بهموقع بازرسان دامپزشکی، پیش از توزیع شناسایی و توقیف شد.
رئیس اداره دامپزشکی اهواز با تأکید بر استمرار نظارتهای بهداشتی گفت: نظارت مستمر بر فرآیند تولید، نگهداری، حمل و عرضه فرآوردههای خام دامی از اولویتهای این اداره است و با هرگونه تخلف در حوزه بهداشت و امنیت غذایی مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.
وی از شهروندان خواست هنگام خرید فرآوردههای خام دامی به تاریخ تولید و انقضا، شرایط نگهداری و مجوزهای بهداشتی محصول توجه کرده و اقلام مورد نیاز خود را از مراکز معتبر تهیه کنند.
قریشی همچنین از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در حوزه فرآوردههای خام دامی، مراتب را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۵۱۲ دامپزشکی گزارش کنند.