به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته برگزاری بازی‌های المپیک و پارالمپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ (LA ۲۸) برنامه رقابت‌های پارالمپیک را به تفکیک رویداد منتشر کرد؛ برنامه‌ای که جامع‌ترین تصویر تاکنون از زمان برگزاری مسابقات مدال‌آور در طول ۱۴ روز رقابت را ارائه می‌دهد. این جدول زمانی، تمامی رویداد‌های مدال‌آور را در بیش از هزار و ۱۰۰ ساعت مسابقه مشخص کرده و جزئیات بیشتری از رشته‌ها و محل‌های برگزاری تأییدشده را در اختیار ورزشکاران، تماشاگران و ذی‌نفعان قرار می‌دهد تا تصویر روشن‌تری از نحوه برگزاری بازی‌ها در سال ۲۰۲۸ داشته باشند.

بازی‌های پارالمپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ بزرگ‌ترین دوره تاریخ پارالمپیک خواهد بود. این بازی‌ها شامل ۵۶۰ رویداد مدال‌آور است که بیشترین تعداد از زمان بازی‌های سئول ۱۹۸۸ به شمار می‌رود. همچنین ۲۳ رشته ورزشی در نزدیک به ۲۰ محل مسابقه و هفت منطقه رقابتی در سراسر منطقه لس‌آنجلس برگزار خواهد شد. تمامی محل‌های برگزاری در شعاعی کمتر از ۵۶ کیلومتر قرار دارند تا تجربه‌ای متمرکز، در دسترس و ورزشکارمحور برای شرکت‌کنندگان فراهم شود.

مراسم افتتاحیه بازی‌های پارالمپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ در روز ۱۵ مرداد ۱۴۰۷ (۱۵ اوت ۲۰۲۸) ساعت ۲۱ به وقت شرق آمریکا و ۱۸ به وقت محلی لس‌آنجلس برگزار خواهد شد. مراسم اختتامیه نیز ۲۷ مرداد ۱۴۰۷ (۲۷ اوت ۲۰۲۸) ساعت ۲۲:۳۰ به وقت شرق آمریکا و ۱۹:۳۰ به وقت محلی برگزار می‌شود.

نخستین حضور پاراسنگ‌نوردی در پارالمپیک

در سال ۲۰۲۸، رشته پاراسنگ‌نوردی برای نخستین بار در تاریخ وارد برنامه بازی‌های پارالمپیک خواهد شد. این رشته پس از تأیید در برنامه ورزشی لس‌آنجلس ۲۰۲۸ در سال ۲۰۲۴، به نخستین رشته‌ای تبدیل شد که به ابتکار کمیته برگزاری به برنامه پارالمپیک اضافه شده است.



رقابت‌های پاراسنگ‌نوردی از ۲۴ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۷ (۲۴ تا ۲۷ آگوست ۲۰۲۸) برگزار می‌شود و ۸۰ ورزشکار شامل ۴۰ مرد و ۴۰ زن در آن حضور خواهند داشت. مسابقات در چهار کلاس مدالی برای هر جنس برگزار می‌شود و در هر کلاس ۱۰ ورزشکار رقابت می‌کنند.



برنامه این رشته شامل شش نوبت مسابقه است؛ دو مرحله مقدماتی در روز نخست و چهار فینال در روز‌های بعد که در هر فینال، یک مدال طلا در بخش مردان و یک مدال طلا در بخش زنان توزیع خواهد شد و نخستین قهرمانان پارالمپیک این رشته معرفی می‌شوند.



علاوه بر هشت رویداد جدید پاراسنگ‌نوردی، سه رویداد جدید دیگر نیز به بازی‌های لس‌آنجلس ۲۰۲۸ اضافه شده‌اند. در پاراتنیس روی میز و پاراتریاتلون، یک رویداد جدید زنان به هر رشته افزوده شده تا کلاس‌هایی که پیش‌تر در پاریس ۲۰۲۴ ادغام شده بودند، تفکیک شوند و برنامه زنان با مردان هم‌تراز شود. همچنین در پاراشنا، یک ماده امدادی جدید برای ورزشکاران دارای اختلالات ذهنی در نظر گرفته شده است.



بیشترین تعداد ورزشکار و بهبود توازن جنسیتی

بازی‌های پارالمپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ بیشترین تعداد ورزشکار تاریخ پارالمپیک را خواهد داشت و در عین حال، متوازن‌ترین سهمیه جنسیتی تاریخ این بازی‌ها را ثبت می‌کند.

در این دوره، ۴۵ درصد سهمیه‌ها به زنان اختصاص یافته که نسبت به ۴۲ درصد در پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ افزایش یافته است. این روند در شش رشته که برای نخستین بار به توازن کامل جنسیتی نزدیک می‌شوند، دیده خواهد شد: پاراتیروکمان، بوچیا، پاراتکواندو، پاراوزنه‌برداری، پاراتنیس روی میز و پاراتریاتلون.



آغاز رقابت‌ها پیش از مراسم افتتاحیه

لس‌آنجلس ۲۰۲۸ نخستین دوره بازی‌های پارالمپیک خواهد بود که مسابقات آن پیش از مراسم افتتاحیه آغاز می‌شود. رقابت‌های راگبی با ویلچر از دو روز پیش از افتتاحیه و مسابقات بوچیا از یک روز پیش از افتتاحیه آغاز خواهند شد.



این تصمیم فرصت ویژه‌ای برای این رشته‌ها فراهم می‌کند تا در روز‌های ابتدایی بازی‌ها در مرکز توجه قرار بگیرند و ورزش پارالمپیک در بازه زمانی طولانی‌تری به نمایش گذاشته شود؛ در حالی که هیچ ورزشکاری پیش از مراسم افتتاحیه از دور رقابت‌ها حذف نخواهد شد.

پایانی پر از فینال و مدال

آخرین هفته بازی‌های پارالمپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸، یعنی روز‌های ۲۵ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۷ (۲۵ تا ۲۷ آگوست ۲۰۲۸)، از پرهیجان‌ترین روز‌های تاریخ پارالمپیک خواهد بود.