نمایشگاه هنری خیریه ایروی (IROYUI) در ژاپن، نمایشگاه عکس و نقاشی کودکان شهید میناب (۱۱ تا ۱۶ خردادماه) را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزای صداوسیما، این نمایشگاه خیریه که با شعار «مکانی که رنگها و احساسات به هم گره میخورند» با همکاری انجمن ایران ما (ایرانیان مقیم) برگزار میشود، گوشهای را برای نمایش نقاشیها و تصاویر کودکان شهید میناب اختصاص داده است تا در آنجا علاقهمندان و شهروندان ژاپنی از دریچه تصاویر، روایت آنچه در میناب گذشت را ببینند.
این رویداد هنری ۱۱ تا ۱۶ خردادماه جاری در گالری هینوکی (Gallery Hinoki) سالنهای B و C واقع در طبقه دوم ساختمان ویند کیوباشی توکیو (Wind Kyobashi Building) برپا میشود.
این نمایشگاه توسط پروژه ایروسومیکا (IROSUMIKA PROJECT) برنامهریزی شده است. بخشی از عواید حاصل از این نمایشگاه در قالب «تجربه هنری» به جامعه محلی و مراکز خیریه اهدا خواهد شد.
بر اساس گفتوگوهای انجام شده در نوبت آتی این نمایشگاه، بخشی از عواید آن برای اهداء به یادبود کودکان میناب در ایران اختصاص داده خواهد شد.