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روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: دورههای آموزشی ورزشی و هنری در فرهنگسراهای کیش برگزار میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: دورههای آموزشی شطرنج، نقاشی و طراحی، بازی، نشاط و آموزش، عکاسی، چرتکه و موسیقی در فرهنگسراهای کیش برگزار میشوند.
علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و نام نویسی در دورههای آموزشی با شماره تلفن ۰۹۳۴۷۶۹۴۵۸۷ فرهنگسرای سعدی و شماره تلفن ۴۴۴۵۵۰۵۷ و ۸ فرهنگسرای سنایی و شماره تلفن ۰۹۳۴۷۶۹۱۱۱۶ خانه فرهنگ و هنر مینا تماس بگیرند.