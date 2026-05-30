به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، واحد صنعتی کشتارگاه مرغ در شهرستان لارستان که نزدیک به ۱۰ سال از چرخه فعالیت خارج شده بود، با حمایت مسئولان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دوباره احیا و راه‌اندازی شد.

این کشتارگاه مرغ در زمینی به مساحت هشت هزار و ۸۰۰ مترمربع و ظرفیت تولید سالانه هشت هزار و ۷۰۰ تن مرغ گرم، بخشی از نیاز این شهرستان و شهر‌های همجوار استان را تامین می‌کند.

لارستان با دارا بودن ۴۷ واحد تولیدی و تولید سالانه ۱۲ هزار تن مرغ، نیاز به فعال سازی این کشتارگاه را داشت که با راه اندازی آن، دوباره زمینه اشتغال مستقیم ۶۰ تا ۱۵۰ نفر فراهم شد.

مرحله دوم توسعه این مجموعه با هدف تبدیل مرغ گرم به مرغ منجمد در دست اجراست که با بهره‌برداری از آن، منطقه عسلویه نیز زیر پوشش خدمات این واحد قرار خواهد گرفت.

لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.