به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس دادگاه عمومی صیدون گفت: پل شهید کلاه‌کج، گلوگاه عبور جاده مواصلاتی میدواوود به صیدون است و مسیر مواصلاتی مذکور از لحاظ مسافت کوتاهترین مسیر جهت رسیدن به بخش میداوود، رامهرمز و اهواز به شمار می‌رود.

سعید عوض پور افزود: با توجه به دستور مقام قضایی، شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز این مسیر مواصلاتی در جلسات پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه صادر شده بود که پس از این اقدامات عملیات ترمیم و بهسازی پل شهید کلاه کج آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه قبل از آغاز عملیات اجرایی، اطلاع رسانی مناسب انجام و مسیر جایگزین پیشنهاد شده بود تا در طول اجرای عملیات بهسازی مشکلی برای تردد مردم به وجود نیاید، ادامه داد: با توجه به کوهستانی بودن، عرض کم جاده، عدم وجود شانه خاکی و ریزش حاشیه جاده در نقاط چسبیده به مسیر رودخانه یکی از خطرناکترین محور‌های مواصلاتی به صیدون است که نیازمند توجه ویژه مسئولان ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان‌های باغملک و صیدون و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خوزستان است.