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سلسله نشستهای نقد و بررسی دستاوردهای فنی در حوزه سینما برگزار میشود که نخستین نشست به بررسی جلوه های بصری فیلم موسی کلیم الله اختصاص دارد..
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سلسله نشستهای نقد و بررسی دستاوردهای فنی در حوزه سینما به همت معاونت توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی و بنیاد سینمایی فارابی با هدف ارزیابی و معرفی توانمندیها و دستاوردهای فنی در حوزههایی، چون جلوههای ویژه، صدا، تدوین، لابراتوار، پویانمایی و فیلمبرداری در سینمای ایران برگزار میشود.
در نشست اول، جلوههای ویژه بصری فیلم سینمایی «موسی کلیمالله» ساخته ابراهیم حاتمیکیا، با حضور طراح و مجری جلوههای ویژه، عوامل فیلم و کارشناسان فنی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
این نشست روز یکشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۱۵ در سالن شماره ۲ سینما فرهنگ برگزار میشود.