به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محسن فتحی با تاکید بر جایگاه آثار تاریخی در توسعه گردشگری گفت: بنا‌های ارزشمند کشور به‌ویژه در استان کردستان از ظرفیت‌های قابل توجهی برای تبدیل شدن به مقاصد مهم گردشگری فرهنگی برخوردارند و کاخ‌موزه خسروآباد نیز در این میان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از روند مرمت مجموعه تاریخی خسروآباد سنندج که با همراهی پویا طالب‌نیا، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان انجام شد، با اشاره به اهمیت صیانت از میراث‌فرهنگی کشور افزود : بنا‌های تاریخی بخش مهمی از هویت ملی و فرهنگی ایران اسلامی را تشکیل می‌دهند و حفاظت، مرمت و بهره‌برداری اصولی از آنها باید به‌عنوان یک ضرورت اساسی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر قرار گیرد.

وی گفت : استان کردستان به‌واسطه پیشینه غنی تاریخی، تنوع فرهنگی و برخورداری از آثار ارزشمند معماری، از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری فرهنگی برخوردار است که در صورت برنامه‌ریزی هدفمند و حمایت مستمر می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه ایفا کند.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی گفت: کاخ‌موزه خسروآباد سنندج یکی از نمونه‌های برجسته معماری تاریخی در غرب کشور است که با تکمیل روند مرمت، تجهیز و آماده‌سازی اصولی می‌تواند به یکی از مراکز مهم گردشگری فرهنگی تبدیل شود و نقش موثری در معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کردستان ایفا کند.

فتحی افزود: استفاده صحیح از ظرفیت‌های گردشگری نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، تامین اعتبارات کافی و رعایت استاندارد‌های فنی و کارشناسی در روند مرمت است تا این بنا‌ها ضمن حفظ اصالت تاریخی، به شکل شایسته در خدمت گردشگری فرهنگی قرار گیرند.

وی با اشاره به آسیب‌های وارد شده به برخی زیرساخت‌ها و بنا‌های تاریخی و فرهنگی کشور در دوران جنگ آمریکایی_صهیونی، بر اهمیت صیانت و حفاظت مستمر از میراث‌فرهنگی تاکید کرد و گفت: حفظ آثار تاریخی در هر شرایطی از جمله زمان‌های بحران و تنش، ضرورتی انکارناپذیر است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

فتحی افزود : توجه به میراث‌فرهنگی و سرمایه‌گذاری در این حوزه نه‌تنها موجب صیانت از هویت تاریخی کشور می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری و توسعه پایدار در استان کردستان باشد.