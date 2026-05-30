به گزارش گروه مسکن وشهرسازی خبرگزاری صداوسیما، علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در آماده سازی اراضی و میزان ساخت واحدهای مسکن حمایتی به برخی از شبهات در خصوص انقباض زمین توسط این وزارتخانه پاسخ داد.

نبیان در بیان تلاش‌های آن سازمان در تامین اراضی برای اجرای طرح‌های حمایتی مسکن، گفت: در هماهنگی سازمان ملی زمین و مسکن، معاونت شهرسازی و معماری و بر اساس برنامه‌های ابلاغی معاونت مسکن و ساختمان در سطح ستادی و همچنین برگزاری جلسات استانی در سطح استانداران و تمامی دستگاه‌های عضو شورای مسکن استان که در ساخت و ساز و توسعه شهرها مسئولیت دارند، تمامی اراضی دولتی مستعد، مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: یکی از اقدامات سازمان ملی زمین و مسکن، تامین اراضی برای طرح‌های حمایتی مسکن است و در این راه تمامی اهتمام خود را به کار گرفته است.

به گفته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ، تاکنون بیش از ۵۶ هزار هکتار اراضی در محدوده شهرها در سطح کشور ( به غیر از اراضی تامین شده در شهرهای جدید) به ظرفیت بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد تامین شده است.

تمامی اراضی نیز اکنون در حال مراحل مطالعه، طراحی و آماده‌سازی هستند و به طرح‌های حمایتی مسکن از جمله نهضت ملی مسکن، طرح جوانی جمعیت، طرح مسکن محرومان و سایر اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: سازمان ملی زمین و مسکن در کنار تامین زمین، مسئولیت تامین منابع مالی اجرای طرح‌های آماده سازی اراضی را نیز از محل فروش نقدی و یا پرداخت مطالبات پیمانکاران از محل اراضی در اختیار در برنامه اجرایی خود قرار داده است.

نبیان افزود: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، ۱۶۰ هزار و ۶۸۲ واحد مسکن حمایتی در سراسر کشور در حال ساخت است.