پخش زنده
امروز: -
برای نخستین بار عملیات مشبککاری به روش TCP به طول بیش از ۹۸۰ متر در عمق ۵۱۰۰ متری چاه شماره ۵ سکوی فاز ۱۵ پارس جنوبی در یک مرحله و بدون حتی یک مورد خطای عملکردی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمدرضا طهماسبی، مدیرعامل شرکت دیریلینگ اینترنشنال لیمیتد بیرگانی بیان کرد: عملیات مشبککاری از فرایندهای پیچیده و حساس در تکمیل چاههای نفت و گاز به شمار میرود که این بار در دستگاه حفاری دریایی DCI-۲ متعلق به این شرکت (از شرکتهای زیرمجموعه گروه توسعه پترو ایران)، با نظارت شرکت نفت و گاز پارس بهعنوان کارفرمای اصلی پروژه اینفیل اجرا شد.
وی با بیان اینکه این عملیات با اتکا به توان متخصصان ایرانی و تجهیزات بومی در شرایط ویژه عملیاتی خلیج فارس انجام شده است، افزود: اجرای موفقیتآمیز این پروژه در چاه شماره ۵ سکوی ۱۵ پارس جنوبی، گامی مهم در مسیر بومیسازی عملیاتهای فوقسنگین حفاری و تکمیل چاه در کشور به شمار میرود.
طهماسبی با اشاره به جزئیات فنی این عملیات گفت: در این پروژه، ۹۸۳ متر تفنگ مشبککاری شامل ۵۷۰ متر تفنگ مسلح و ۴۱۳ متر تفنگ غیرمسلح در سازندهای K۱، K۲، K۳ و K۴ به کار گرفته شد و بیش از ۱۱ هزار و ۲۵۰ گلوله ۳ و ۳.۸ اینچی در لوله آستری ۷ اینچ شلیک شد؛ عملیاتی که بدون ثبت حتی یک مورد خطای عملکردی (Miss Fire) و در یک مرحله به انجام رسید.
وی با تأکید بر ابعاد فنی این دستاورد تصریح کرد: بررسیهای انجامشده نشان میدهد این عملیات از نظر طول مشبککاری، حجم عملیات و دستیابی به نرخ موفقیت ۱۰۰درصدی در شلیک گلولهها، در صنعت نفت ایران بیسابقه بوده و توان فنی متخصصان داخلی را در اجرای پروژههای پیچیده و چالشبرانگیز به نمایش گذاشته است.
وی با قدردانی از همه دستاندرکاران پروژه، بر نقش دانش فنی بومی و ظرفیت شرکتهای داخلی در تحقق این موفقیت تأکید کرد و گفت: اجرای این عملیات در شرایط دشوار محیطی خلیج فارس بار دیگر نشان داد که با تکیه بر توان داخلی، امکان اجرای پیچیدهترین پروژههای راهبردی صنعت نفت کشور فراهم است.