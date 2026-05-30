به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،سرهنگ جواد زرهرن گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت غیرمجاز در زمینه استخراج ارز دیجیتال، مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی محل نگهداری دستگاه‌ها را شناسایی کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از محل، ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شد، در این رابطه یک متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.