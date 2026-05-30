به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سینماشهر، سینما‌های سراسر کشور در دهمین هفته سپری‌شده از سال جاری و از روز شنبه ۲ خرداد تا پایان روز جمعه ۸ خرداد میزبان ۲۹۷ هزار و ۲۳۹ مخاطب شد. این در حالی است که گیشه سالن‌ها نیز در این بازه زمانی عدد ۴۰ میلیارد ۳۷۴ میلیون تومان را به ثبت رساند.

پردیس سینمایی کوروش با ۱۷ هزار و ۴۹ مخاطب همانند هفته‌های گذشته در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین سینما‌های کشور قرار گرفت. پردیس سینمایی ایران مال با ۱۳ هزار و ۱ مخاطب، پردیس سینمایی هدیش با ۱۰ هزار و ۴۲۸ مخاطب، مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب با ۷ هزار و ۵۰۲ مخاطب و پردیس سینمایی اکومال کرج با ۷ هزار و ۴۵۶ مخاطب نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

همچنین فیلم «ماجراجویی در جزیره جیمزباند» به کارگردانی بهمن گودرزی با ۹۲ هزار و ۴۶۶ مخاطب، «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد با ۷۱ هزار و ۱۰۲ مخاطب، «کفایت مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق با ۴۳ هزار و ۱۴۴ مخاطب، «آنتیک» به کارگردانی هادی نائیجی با ۴۵ هزار ۹۶۱ مخاطب و «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار با ۱۴ هزار و ۸۶۰ مخاطب نیز به‌عنوان پنج فیلم بر مخاطب هفته گذشته معرفی شدند.

لازم به توضیح است با توجه به استقبال ۲۹۷ هزار و ۲۳۹ مخاطب در هفته دهم سال جاری و همچنین آمار ثبت‌شده در سامانه مدیرت فروش و اکران سینما (سمفا) در مقایسه با بازه مشابه هفته نهم (۲۶ اردیبهشت الی ۱ خرداد) با ۲۷۰ هزار و ۴۰۰ مخاطب، هفته هشتم (۱۹ الی ۲۵ اردیبهشت) با ۲۰۹ هزار ۷۵۰ مخاطب، هفته هفتم (۱۲ الی ۱۸ اردیبهشت) با ۲۱۴ هزار ۶۳ مخاطب، هفته ششم (۵ الی ۱۱ اردیبهشت) با ۲۰۳ هزار و ۶۱ مخاطب، هفته پنجم (۲۹ فروردین الی ۴ اردیبهشت) با ۱۴۰ هزار و ۵۵ مخاطب، هفته چهارم (۲۲ الی ۲۸ فروردین) با ۷۹ هزار و ۱۶۳ مخاطب، هفته سوم (۱۵ الی ۲۱ فروردین) با ۴۲ هزار و ۱۴۱ مخاطب، هفته دوم (۸ الی ۱۴ فروردین) با ۳۱ هزار و ۸۰۳ مخاطب و هفته نخست سال (۱ تا ۷ فروردین) با ۳۷ هزار و ۸۷۹ مخاطب، سینما‌های سراسر کشور از ابتدای سال و با توجه به شرایط ویژه و جنگ رمضان باگذشت ده هفته شاهد رشد صعودی در افزایش مخاطبان است و پیش‌بینی می‌شود با ورود فیلم‌های جدید در چرخه اکران، این رشد سرعت بیشتری به خود بگیرد.