سومین همایش نمایش سواره و اسب گردان به مدت ۲ روز در شهر صغاد آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مسئول برگزاری این همایش گفت: به مناسبت هفته امامت و ولایت، سومین همایش نمایش سواره و اسب گردان با حضور سوارکارانی از شهرستانهای آباده، اقلید و استانهای اصفهان و یزد در شهر صغاد به مدت ۲ روز برگزار شد.
عیسایی افزود: سوارکاران با اجرای حرکات نمایشی ، توانمندی و جذابیت هنر سوارکاری را به نمایش گذاشتند.
مسئول برگزاری همایش نمایش سواره گفت: توسعه و ترویج فرهنگ سوارکاری، نگهداری و پرورش اسبهای اصیل ایرانی و معرفی ظرفیتهای صنعت اسب در این منطقه از دیگر اهداف این همایش بود.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.