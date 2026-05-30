به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نماینده مدیریت آموزش کارکنان دولت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به ترکیب جنسیتی شرکت‌کنندگان در این آزمون گفت: رقابت ۶۶ نفر آقا و ۳۶ نفر خانم در این آزمون نشان‌دهنده استقبال قابل توجه متخصصان از فرصت‌های نوین مدیریتی است.

هاشمی افزود: این آزمون که بر اساس مصوبه شورای عالی اداری کشور کلید خورده است، صرفاً یک آزمون استخدامی یا ارتقای شغلی ساده نیست؛ بلکه یک «پویش ملی برای شناسایی استعدادها» است.

وی هدف غایی این طرح را شناسایی، توانمندسازی و تربیت نیرو‌های جوان، مستعد و کارآمدی ارزیابی کرد که قرار است سکان مسئولیت‌های اجرایی و مدیریتی کشور و به تبع ان استان یزد را در آینده‌ای نزدیک بر عهده بگیرند.

نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد تأکید کرد: خروجی این آزمون‌ها و دوره‌های توانمندسازی متعاقب آن، به ارتقای بهره‌وری و کارآمدی نظام اداری استان منجر خواهد شد.

گفتنی است، طرح «تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد» با تمرکز بر توسعه مهارت‌های نرم و سخت مدیریتی، پلی میان دانش دانشگاهی و تجربیات اجرایی ایجاد خواهد کرد تا نظام حکمرانی کشور از پشتوانه‌ای قدرتمند و متخصص برخوردار شود.