معرفی ۲۰۰ واحد صنعتی البرز برای دریافت تسهیلات
رئیس اداره بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی سازمان صمت البرز با اشاره به فعالیت مستمر ستاد تسهیل استان، از معرفی ۲۰۰ واحد تولیدی به بنیاد برکت و اولویتبندی واحدهای دانشبنیان برای تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
الهام کامکار در برنامه تلویزیونی «نگاه مردم» با بیان اینکه صنایع استان هم اکنون در یک جنگ اقتصادی تمامعیار هستند، اظهار داشت: به دستور استاندار البرز، کمیتههای مختلفی از جمله ستاد تسهیل برای حمایت از واحدهای صنعتی آسیبدیده تشکیل شده است.
وی با تأکید بر حمایت ویژه از نخبگان و واحدهای دانشبنیان افزود: این واحدها به دلیل ساختار نخبگانی خود، بیشترین تأثیر را از بحرانهای اخیر گرفتهاند؛ بر اساس درخواستهای واصله، این مجموعهها برای دریافت تسهیلات کمبهره به بانکهای عامل معرفی میشوند. با همکاری بنیاد برکت، تفاهمنامهای منعقد شده که تاکنون بیش از ۲۰۰ واحد صنفی و صنعتی معرفی شدهاند و تسهیلات ۴۰ واحد نیز به طور کامل پرداخت شده است.
کامکار گفت: با هدف حفظ اشتغال و تداوم تولید، ثبت سفارشهای این واحدها در اولویت قرار گرفته و در بحث تخصیص ارز بانک مرکزی و ترخیص کالا از گمرک، بستههای حمایتی ویژهای اعمال شده است.طبق مصوبات کشوری، سه ماه استمهال برای معوقات بانکی واحدهای آسیبدیده در نظر گرفته شده است.