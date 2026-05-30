محمد سبزه زاری اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی امروز روند کاهش محسوس ۶ تا ۸ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین طی امروز و فردا (بویژه امروز) گذر موج ضعیفی از روی استان، سبب ابرناکی و احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات استان و وزش باد‌های متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان خواهد شد که با توجه به شدت وزش باد احتمال برخاستن گردوخاک‌های محلی و موقتی نیز در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان وجود دارد.

به گفته سبزه زاری؛ شمال خلیج فارس تا اواسط روز دوشنبه مواج خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان بیان داشت؛ در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۸.۵ و ایذه و دزفول با دمای ۲۱.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۴۶.۹ و کمینه دمای ۲۶.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.