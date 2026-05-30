مدیرکل دامپزشکی استان زنجان از بازرسی بهداشتی ۲۷۷ رأس دام زنده و ۲۳۶ لاشه قربانی در روز عید سعید قربان خبر داد و گفت: در این نظارت‌ها ۳ لاشه ضبط و ۱۵ لاشه نیز اصلاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ علی اشرفی مدیرکل دامپزشکی استان، با اشاره به اجرای طرح نظارت بهداشتی و شرعی دام‌های قربانی در روز عید سعید قربان، گفت: در مجموع ۲۷۷ رأس دام زنده در استان مورد بازرسی قرار گرفت که از این تعداد، ۲۳۶ لاشه نیز پس از ذبح توسط اکیپ‌های دامپزشکی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس نتایج این نظارت‌ها، ۳ لاشه به وزن ۱۴۴ کیلوگرم ضبط و از چرخه مصرف خارج شد و همچنین ۱۵ لاشه نیز با انجام اصلاحات لازم، اجازه مصرف پیدا کرد.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان ادامه داد: در بخش دام‌های سبک و سنگین، ۱۹۱ رأس گوسفند، ۳۲ رأس بز، ۵۳ رأس گاو و ۱ نفر شتر تحت بازرسی قرار گرفتند. همچنین از این تعداد، ۱۶۵ لاشه گوسفند، ۲۶ لاشه بز، ۴۴ لاشه گاو و ۱ لاشه شتر مورد معاینه پس از ذبح قرار گرفت.

اشرفی با بیان اینکه بیشترین موارد ضبطی مربوط به گوسفند بوده است، تصریح کرد: در بخش اندام‌های داخلی نیز ۳۵ مورد کبد ضبطی و ۴۰ مورد کبد اصلاحی، ۴۴ مورد ریه ضبطی و ۹ مورد کلیه ضبطی ثبت شد.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری مردم و دست‌اندرکاران این طرح، گفت: نظارت‌های دامپزشکی در مناسبت‌هایی همچون عید قربان، نقش مهمی در تأمین سلامت فرآورده‌های خام دامی و صیانت از امنیت غذایی و بهداشت عمومی جامعه دارد.