ثبت حدود ۲۵۰ هزار تردد، تعطیلات اخیر در گلستان
حدود ۲۵۰ هزار تردد، تعطیلات اخیر در گلستان ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: از ششم تا هشتم خرداد، همزمان با تعطیلات عیدقربان و پایان هفته گذشته، ۲۴۰ هزار و ۴۹۴ تردد ورودی و خروجی در استان به ثبت رسیده است.
عادل مصدقی افزود: از این تعداد حدود ۱۲۰ هزار تردد ورودی و حدود ۱۲۱ هزار تردد خروجی بوده است.
وی افزود: تعداد وسایل نقلیه تردد شده در این روزها نیز در استان یک میلیون و ۸۰۶ هزار و ۴۰۳ مورد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش را نشان میدهد.