به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: از ششم تا هشتم خرداد، همزمان با تعطیلات عیدقربان و پایان هفته گذشته، ۲۴۰ هزار و ۴۹۴ تردد ورودی و خروجی در استان به ثبت رسیده است.

عادل مصدقی افزود: از این تعداد حدود ۱۲۰ هزار تردد ورودی و حدود ۱۲۱ هزار تردد خروجی بوده است.