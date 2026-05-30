به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: در منطقه حفاظت شده درمیان سربیشه ۴ مورد تخلف زیست محیطی شامل تعلیف غیر مجاز و بوته کنی شناسایی و از ادامه این تخلفات جلوگیری شد.

خانی با تاکید بر مقابله با تخلفاتی، چون تعلیف غیر مجاز و بوته کنی افزود:این دو فعالیت مخرب، زیستگاه‌های طبیعی را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند و بقای حیات وحش را در معرض خطر قرار می‌دهد.

وی گفت: تعلیف غیرمجاز دام در مناطق حفاظت‌شده، منجر به چرای بیش از حد پوشش گیاهی می‌شود و توانایی بازسازی طبیعی آن را از بین می‌بردو این امر نه تنها به نابودی گیاهان منحصر‌به‌فرد منطقه می‌انجامد، بلکه منبع غذایی اصلی بسیاری از گونه‌های جانوری را نیز محدود می‌کند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی افزود:کاهش تنوع زیستی گیاهی، به طور مستقیم بر زنجیره غذایی حیات وحش تأثیر گذاشته و می‌تواند منجر به کاهش جمعیت گونه‌های جانوری شود.

خانی گفت: همچنین، حضور دام‌های اهلی می‌تواند باعث انتقال بیماری‌های مشترک بین دام و حیات وحش شده و سلامت جمعیت گونه‌های جانوری را به شدت تهدید کند.

وی گفت: بوته کنی، به ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اکوسیستم وارد می‌کند. بوته‌ها و درختچه‌های مناطق حفاظت‌شده، نقش حیاتی در تثبیت خاک، جلوگیری از فرسایش و حفظ رطوبت دارند. برداشت بی‌رویه آنها، خاک را در معرض باد و سیلاب قرار داده و منجر به تخریب اراضی می‌شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی افزود: علاوه بر این، این پوشش گیاهی، زیستگاه، پناهگاه و منبع غذایی مهمی برای بسیاری از جانداران کوچک، پرندگان و حشرات محسوب می‌شود. حذف آنها، زیستگاه‌های حیاتی این موجودات را از بین برده و چرخه طبیعی را مختل خواهد کرد و در نهایت اینکه ورود بی ضابطه دام و بهره برداری از مراتع موجب پراکنده شدن گونه‌های شاخص علفخوار به اطراف مناطق شده و موجب خسارات به مزارع جوامع پیرامونی می‌شود و همچنین افزایش گرد و غبار و آلودگی هوا را سبب می‌شود.

خانی گفت: مقابله مؤثر با این تخلفات نیازمند همکاری جوامع محلی و افزایش آگاهی عمومی در خصوص اهمیت حفظ مناطق حفاظت‌شده است واداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی مصمم است با تشدید نظارت‌ها و اجرای قوانین، از این میراث طبیعی گران‌بها در برابر تخریب‌گران محافظت کند.