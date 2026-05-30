فیلم سینمایی «قاره هفتم» به کارگردانی میشائیل هانکه در سینماتک خانه هنرمندان ایران به روی پرده می رود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم سینمایی «قاره هفتم» محصول سال ۱۹۸۹ ساخته میشائیل هانکه ساعت ۱۸ یکشنبه ۱۰ خرداد در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش در میآید.
این فیلم داستانی ۱۰۸ دقیقهای، در قالب نخستین فیلم اکران بسته «در تقبیحِ خشونت» و برنامه ۶۶۴ سینماتک با زیرنویس فارسی روی پرده میرود.
این اثر، نخستین فیلم بلند سینمایی میشائل هانکه است و برخی صحنههای اوج این فیلم را به دلیل فقدان هیجان و مهارشدگی احساسات، ترسناکترین صحنههای سینمای مدرن میدانند.
«قاره هفتم» داستان سه سال از زندگی یک خانواده کاملا معمولی و طبقه متوسط اتریشی را روایت میکند.
در سلسله برنامه «مرور برگزیده آثار میشائل هانکه» از ۱۰ تا ۱۳ خرداد چهار فیلم از میشائیل هانکه برای علاقمندان سینما به نمایش در میآید.
علاقهمندان برای تهیه بلیت فیلم میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.