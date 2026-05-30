مردم قهرمان مازندران حفظ وحدت و یکپارچگی را رمز مقدس پیروزی در برابر دشمنان دانستند و بر اعمال اقتدار بر تنگه هرمز به دست نیرو‌های با صلابت مسلح تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرم مرکز استان حضور مستمر ملت ایران را در سنگر خیابان را نمایش وطن دوستی، ولایتمداری و اقتدار در حفظ تمامیت ارضی دانستند.

در نودمین شب از تجمع‌های شب‌های اقتدار، مردم مازندران این ایستادگی مثال زدنی را نشانه عمق عشق و ارادت مردم به کشور و ولایت دانستند و تاکید کردند دشمن از این اقتدار ملت به زانو درآمده است.