به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در جلسه امروز (۹ خرداد) هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، عباس گودرزی به عنوان سخنگوی هیات رئیسه در سومین اجلاسیه دوره دوازدهم معرفی شد.

بر اساس این گزارش عباس گودرزی سخنگوی هیات رییسه گفت: مقدمات برگزاری جلسات صحن به صورت رسمی و مقتضی در دست پیگیری است و به محض نهایی شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد. با رسمی شدن جلسات صحن، چرخه قانونگذاری به روال عادی خود باز می‌گردد و نمایندگان علاوه بر جلسات کمیسیون‌ها و نشست‌های نظارتی جاری، فعالیت خود در صحن رسمی را نیز از سر می‌گیرند.

در فاصله تا نهایی شدن این موضوع، جلسات غیر رسمی صحن مجلس به صورت برخط برگزار می‌شود. بر این اساس، فردا (یکشنبه ۱۰خرداد) نیز جلسه صحن به همین شیوه و با حضور نمایندگان و یکی از وزرای دولت برگزار می‌شود.