متقاضیان سفر به کشور عراق و سایر کشور‌ها باید بدانند ویزای آنها در زمان خروج باید حداقل ۶ تا ۹ ماه اعتبار داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا سرهنگ امید نودهی در خصوص ویزای اربعین افزود: شهروندانی که قصد سفر به خارج از کشور، به‌ویژه کشور عراق را دارند، باید توجه کنند که گذرنامه آنها در زمان خروج از کشور باید حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشد.

به گفته وی برای سایر سفر‌های خارجی نیز شهروندان همین موضوع را باید مد نظر قرار دهند زیراکه برخی کشور‌ها در زمان خروج، گذرنامه آنان باید حداقل ۶ تا ۹ ماه اعتبار داشته باشد.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا خاطر نشان کرد: امکان تمدید گذرنامه به‌صورت حضوری و غیرحضوری فراهم بوده و شهروندان می‌تواند از طریق دفاتر پلیس +۱۰ درخواست خود را به صورت حضوری و یا از طریق برنامه پلیس من، سامانه سخا و درگاه https://epolice.ir نیز به صورت غیر حضوری در کوتاه‌ترین زمان ممکن گذرنامه خود را دریافت کنند.