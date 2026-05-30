دوره تخصصی جست‌و‌جو و نجات در بهمن و برف سنگین با حضور امدادگران و نجاتگران ۱۰ استان کشور در ارتفاعات زردکوه در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت: این دوره به مدت سه روز در ارتفاعات زردکوه بختیاری و در محدوده شهرستان کوهرنگ در حال برگزاری است.

طاهری افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و زمستان‌های سخت منطقه، کوهرنگ یکی از مناسب‌ترین نقاط کشور برای اجرای تمرین‌های واقعی جست‌و‌جو و نجات در برف و بهمن است و امکان شبیه‌سازی صحنه‌های عملیاتی در شرایط نزدیک به واقعیت را فراهم می‌کند.

به گفته وی در این برنامه، نجاتگران با روش‌های به‌روز زنده‌یابی در بهمن، نحوه کار با دستگاه‌های زنده‌یاب، تکنیک‌های سونداژ و جست‌وجوی سریع در برف، اصول انتقال ایمن مصدوم در شیب‌های تند و مسیر‌های برفی آشنا می‌شوند.