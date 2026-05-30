مدیریت شهری منطقه ۱۸ در راستای آگاهی بخشی و تسهیل در امر مسیریابی شهروندان، نصب نمادهای هویت دار و هم نام بلوار الغدیر را همزمان با دهه ولایت و امامت در دستور کار خود قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون خدمات شهری ومحیط زیست گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در خصوص ماهیت نامگذاری معابر و اماکن عمومی ، نمادی برای نصب در مبادی ورودی و خروجی بلوار الغدیر همزمان با فرا رسیدن دهه ولایت و امامت طراحی و اکران عمومی شد.

حسین شهابی ادامه داد: نصب و اکران عمومی نماد فلزی دست غدیر به وزن تقریبی یک تنی با بهره گیری از آلیاژ فولاد و رنگ مقاوم در برابر تغییرات جوی از زمره اقدامات اخیر معاونت در بخش بهبود سیما و منظر شهری و زیباسازی معابر و اماکن عمومی است.