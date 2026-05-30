ضرورت تجدیدنظر در رویه بازپرداخت تسهیلات دارویی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
محمدعلی بابایی، مدیرعامل یکی از واحدهای صنعتی حوزه دارو، در بررسی مشکلات صنایع آسیبدیده استان اظهار داشت: اگرچه همکاریهایی از سوی وزارت صمت در بخش ثبت سفارش انجام شده، اما حمایتهای کلی هنوز کامل نیست و صنایع برای احیا نیازمند مشارکت جدیتر و مسئولانهتر شبکه بانکی هستند.
وی با اشاره به تفاوت میان شرایط عادی و بحرانی تصریح کرد: قوانین فعلی کشور برای روال عادی نگاشته شدهاند و در شرایط فعلی کفایت نمیکنند. به عنوان مثال، در صنایع دارویی فرآیند خرید مواد اولیه تا واردات بین ۶ تا ۹ ماه زمان میبرد، اما سیستم بانکی از ماه دوم اقساط خود را مطالبه میکند. این تطابق نداشتن میان چرخه تولید و ضوابط بانکی، فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد میکند.
بابایی ضمن درخواست از قانونگذار برای تجدیدنظر در رویههای گذشته، خاطرنشان کرد:در مراجعه به بانکها با پاسخهای قانعکنندهای روبهرو نمیشویم و دلیل آن را محدودیتهای قانونی عنوان میکنند. برای احیای بازار و جلوگیری از قطع جریان گردش مالی در کشور، نیازمند یک برنامهریزی کلان، منسجم و فرابخشی هستیم که در آن عملگرایی جایگزین شعار شود.