بمنظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام مدرسه شجره طیبه، مسابقه فرهنگی - هنری «لاله‌های میناب» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: شرکت‌کنندگان در این رویداد فرهنگی و هنری می‌توانند آثار خود را تا ۳۱ خردادماه بصورت «مقاله»، «نقاشی» و «شعر/سروده» در پیام رسان بله به شماره ۶۱۶۴-۵۹۲-۰۹۳۳ ارسال کنند.

احسان رمضانیان نیک افزود: این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دانشگاهی و نیز بازخوانی ارزش‌های دفاع مقدس برگزار می‌شود.

بیشتربخوانید: تشییع پیکر شهید عباس چوپانی در بندرعباس

وی گفت: شبکه مسابقه لاله‌های میناب به آدرس @lalehaminab در پیام‌رسان بله راه اندازی شده است.