به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،. نمایشنامه «آرش» که زنده یاد بهرام بیضایی نخستین بار در هفده سالگی آن را به رشته تحریر در آورده، یکی از پرطرفدارترین نمایشنامه‌های اوست که بار‌ها تجدید چاپ شده است.

«آرش» به عنوان اسطوره‌ای مردمی- ایرانی همواره با اقبال هنرمندان و مخاطبان هنر‌های نمایشی همراه بوده است.

«ایرانی‌خوانی» تماشاخانه سنگلج که به نمایشنامه خوانی هفت نمایشنامه زنده یاد بهرام بیضایی اختصاص دارد، پنجمین هفته خود را با خوانش نمایشنامه «آرش» برگزار می‌کند.

کارگردانی این نمایشنامه‌خوانی را زهرا شایان‌فر برعهده دارد. در این گروه هنرمندانی همچون سهیلا جوادی، امیر نیک سرشت، بهرام شادانفر، حسام کلانتری و زهرا شایان‌فر نمایشنامه «آرش» را خواهند خواند.

ورود در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.