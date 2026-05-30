به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیین رونمایی از پوستر پانزدهمین جشنواره ملی فیلم رضوی، با حضور مسئولان فرهنگی کشور و استان، در مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی واقع در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

در این مراسم، فرشید فلاح لاله‌زاری، مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع)، بهروز شعیبی، دبیر جشنواره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، حجت‌الاسلام عباس دانشی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، آقایی معاون هنری و سینمایی اداره فرهنگ و ارشاد یزد و محسن هوشمند، رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی، به همراه سایر مدیران و فعالان فرهنگی، در سالن اجتماعات مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی حضور داشتند.

جشنواره ملی فیلم رضوی که از معتبرترین رویداد‌های سینمایی با محوریت فرهنگ و سیره منور رضوی محسوب می‌شود، امسال در دی ماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان یزد برگزار خواهد شد. این جشنواره با همکاری مشترک بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع)، انجمن سینمای جوانان ایران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد و مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی، تحت دبیری بهروز شعیبی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام عباس دانشی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد که به عنوان دبیر اجرایی این دوره از جشنواره منصوب شده است، از برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی برای فیلمسازان استان یزد و حمایت از فیلمنامه‌های منتخب یزدی برای تولید فیلم در این رویداد خبر داد.