فرمانده انتظامی امیدیه، از کشف محمولههای قاچاق به ارزش ۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ مسعود دادوند گفت: در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و ارز، ماموران پاسگاه انتظامی آسیاب هنگام کنترل خودروهای عبوری موفق شدند ۲۲۰ کیلوگرم چای قاچاق را کشف کنند.
وی افزود: همچنین ماموران پاسگاه انتظامی جایزان در بازرسی از یک وسیله نقلیه دیگر، ۱۸ کیسه ذغال قاچاق را که بدون مدارک قانونی در حال جابهجایی بود، شناسایی و توقیف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه با بیان اینکه ارزش تقریبی این محمولههای قاچاق برابر با ۵ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
وی در پایان تأکید کرد: پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه قاچاق کالا برخورد قاطع خواهد داشت و شهروندان میتوانند گزارشهای خود را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.