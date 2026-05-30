عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با تأکید بر نقش راهبردی البرز در امنیت غذایی و دارویی کشور، خواستار ایجاد صندوق تاب‌آوری اقتصادی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، علی میثاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در برنامه «نگاه مردم» با نگاهی علمی به چالش‌های اقتصادی استان، بحران فعلی را در کنار چالش‌ها، یک فرصت برای اصلاح ساختارها دانست و گفت: ما در گذشته هدررفت منابع و تسهیلات بانکی زیادی داشته‌ایم؛ اکنون باید این تسهیلات به صورت هدفمند و علمی به سمت پایدارسازی اقتصاد فناورانه هدایت شوند.

وی افزود: یکی از بزرگترین آسیب‌های فعلی، «نبود اطمینان بازار» و کاهش قدرت خرید مردم است. دولت باید با ابزارهایی نظیر صدور کارت‌های خرید تولید ملی و ارائه تسهیلات خرید، تقاضا را در بازار تحریک کند. همچنین ایجاد نمایشگاه‌های منطقه‌ای و جهانی با حمایت مالی دولت برای بازیابی بازارهای صادراتی یک ضرورت حیاتی است.

میثاقی بر لزوم نگاه ویژه ملی به استان البرز تأکید کرد و پیشنهاد داد: پیشنهاد می‌شود «صندوق تاب‌آوری اقتصادی» با مشارکت دولت، بانک‌ها و نهادهای عمومی تشکیل شود تا منابع مالی به جای بنگاه‌داری، به بدنه تولید تزریق گردد.

وی به مجری سیمای البرز توضیح داد: همچنین استفاده از بدنه نخبگانی و انجمن‌های دانش‌بنیان در لایه‌های مدیریتی اداره‌ها می‌تواند راهگشای عبور از این بحران باشد.برای حل معضل مالیات نیز پیشنهاد ما نه حذف آن، بلکه اعطای مهلت و تنفس به واحدهای آسیب‌دیده است.